В Коми отменили особый противопожарный режим в лесах

В республике в 2023 году возникло 132 возгорания на площади 1 336 га

СЫКТЫВКАР, 4 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим в лесах Республики Коми отменили с 4 сентября из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами. Соответствующее постановление правительства региона разместили на портале правовой информации Коми.

"В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории Республики Коми правительство республики постановляет: отменить особый противопожарный режим в лесах с 4 сентября 2023 года", - говорится в документе.

Особый режим действовал с 23 мая, с 29 июля по 24 августа вводилось ограничение на посещение лесов из-за сухой и жаркой погоды и увеличения числа лесных пожаров. Всего с начала этого сезона возникло 132 возгорания на площади 1 336 га, больше всего очагов было в августе из-за гроз. В 2022 году произошло 445 пожаров площадью более 61 тыс. га, горел лес и в национальном парке "Югыд ва".