Агентство ООН запросило $1 млрд на поддержку суданских беженцев

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ранее призвал мировое сообщество отреагировать на кризис в стране

ЖЕНЕВА, 4 сентября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) запросило $1 млрд на оказание помощи жителям Судана, решившим покинуть страну после начала на ее территории вооруженных столкновений в апреле 2023 года. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте организации.

"УВКБ и 64 гуманитарные <...> организации сегодня запросили $1 млрд для того, чтобы обеспечить необходимую помощь и защиту более 1,8 млн беженцев, которые, как ожидается, прибудут в пять пограничных с Суданом стран до конца 2023 года <...>", - говорится в нем. По расчетам УВКБ, уже внесенных пожертвований в рамках чрезвычайного регионального плана помощи беженцам будет недостаточно, они покроют "лишь 19% возросших потребностей" в гуманитарной помощи. Запрашиваемые средства предполагается потратить на обеспечение беженцев водой и продовольствием, денежным довольствием, а также на оказание им медицинских услуг и размещение в местах временного проживания. "Срочная необходимость" в гуманитарной поддержке обусловлена тем, что жители Судана, прибывая в соседние страны, оказываются в "отчаянных обстоятельствах" из-за неразвитой инфраструктуры и сферы услуг в приграничных районах, отметил директор регионального бюро УВКБ ООН Мамаду Диан Бальде.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 25 августа призвал мировое сообщество срочно отреагировать на кризис в стране. Он предупредил, что затяжной конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе в центральной Африке.