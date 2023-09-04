В Италии в 2022 году возросло число экологических преступлений

По данным ассоциации Legambiente, в результате проверок было установлено, что на каждый километр береговой линии приходится почти девять правонарушений

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Более 19,5 тыс. экологических преступлений было зафиксировано в 2022 году на побережье Италии, что на 3,2% больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в отчете итальянской природозащитной ассоциации Legambiente.

По ее данным, в их число включены многие правонарушения, включая загрязнение окружающей среды и браконьерство. Указывается, что в результате более 1 млн проверок было установлено, что на каждый километр береговой линии приходится почти девять правонарушений (в 2021 году - 7,5), то есть по одному на каждые 115 м.

В докладе также говорится, что 48,7% преступлений зарегистрировано в областях, где отмечается присутствие мафиозных группировок. Речь идет о Кампании, Апулии, Сицилии, Лацио и Калабрии.