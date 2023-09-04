В большинстве регионов СЗФО ожидаются дожди и понижение температуры

В центре погоды "Фобос" сообщили, что после похолодания прогнозируют улучшение погоды

ТАСС, 4 сентября. Лето постепенно сменится на осень в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа на этой неделе, на смену антициклону с аномально теплой для севера погодой придут дожди и похолодание. К концу недели погода немного улучшится, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Северо-Запад и всю европейскую часть России на этой неделе будет захватывать атлантический циклон, произойдет смена погоды и понижение температуры. Сейчас циклон находится над Скандинавией, и север - Мурманская область, Карелия - под его влиянием. К концу недели он будет господствовать практически на всей европейской части России, кроме самых западных территорий, которые захватит скандинавский антициклон. Циклон будет направлять потоки холодного арктического воздуха вглубь страны, придет похолодание, лето сменится на осень", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге во вторник сохраняется теплая погода с небольшими дождями, +20-22 градуса. Со среды прогнозируется похолодание, ветер сменится на северо-западный, температура составит +15-17 градусов с постепенным повышением до +18-20 градусов в пятницу.

Как сообщили ТАСС в Карельском гидрометцентре, во вторник, начиная с северных районов, в республику придет холодный фронт, ожидаются дожди, наиболее интенсивными они будут в центральных районах Карелии. Пока дневная температура составляет +15-20 градусов, но скоро произойдет похолодание, уже 7 сентября днем +12-17, существенных осадков с середины и до конца недели не ожидается.

Первая неделя осени в Мурманской области будет по-летнему теплой. Погоду над Кольским полуостровом будет формировать обширный Североатлантический циклон, который позволит столбикам термометров подниматься до отметок +15-20 градусов, местами - +21-24 градуса. К четвергу температура опустится, придет облачная и дождливая погода, сообщили в Мурманском гидрометцентре. По данным "Фобоса", к выходным погода немного улучшится, в пятницу ожидается +16.

В Архангельске в понедельник еще тепло, +21 градус, во вторник начнутся дожди, в среду они усилятся, температура плавно снизится к четвергу до +11 градусов, но к концу недели воздух прогреется до +14-16. В Ненецком автономном округе температура снится с +20 градусов в понедельник до +10-11 градусов в пятницу, ожидается порывистый ветер.

На юге Республики Коми, в Сыктывкаре, еще сохраняется аномальное для сентября тепло, во вторник +20-21, в среду и четверг с дождями температура понизится до +13-15 градусов, затем интенсивность осадков уменьшится, будет на пару градусов теплее, +15-17. В Вологде во вторник +19, со среды начнутся дожди, температура снизится до +13. В пятницу стихнет порывистый северо-западный ветер, интенсивность дождей уменьшится, прогнозируется +16.

Бархатный сезон на Балтике

Жителей Калининградской области и гостей янтарного края начавшаяся неделя порадует теплом, отсутствием дождей и доходящей в отдельных районах до +27 градусов температурой воздуха, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "В Калининградской области наступила относительно теплая погода без осадков. В отдельные дни ночью и утром будет наблюдаться туман. При переменной облачности ветер юго-западного направления скоростью 4-9 м/с", - прокомментировал начальник отдела Гидрометцентра Игорь Гуйван. По прогнозам синоптиков, минимальная температура воздуха ночью по области составит 10-14 градусов тепла, максимальная днем - +19-24 градусов, а 8 и 9 сентября воздух прогреется до +22-27.

В Псковской области всю неделю прогнозируется солнечная без осадков погода. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью от +5 до +10 градусов, днем - до +24. По данным Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области в начале недели преимущественно переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов с постепенным понижением до +2 градусов, затем снова ожидается до +10. Днем в регионе ожидается +14-19 градусов с постепенным повышением температуры к выходным дням до +21.