В Дагестане проведут военно-патриотический форум "Знание. Герои"

Он состоится 12 сентября

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Военно-патриотический форум "Знание. Герои" пройдет 12 сентября в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба парка.

"12 сентября в Махачкале на площадке исторического парка "Россия - моя история" пройдет Всероссийский военно-патриотический форум "Знание. Герои", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия Герои России, участники специальной военной операции и волонтеры проведут лекции и расскажут о своем опыте.

"Программа форума включает проведение лекций, мастер-классов и встреч. В завершение мероприятия состоится викторина. Кто лучше знает историю своего региона, получит памятные призы от соорганизатора форума - Российского общества "Знание". Принять участие может любой желающий. Регистрация открыта", - добавили в пресс-службе парка.