Греция ограничила ежедневное число посетителей афинского Акрополя

Лимит в 20 тыс. человек распределен на 12 часов работы археологической площади

АФИНЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Греция ограничила с 4 сентября ежедневное число посетителей афинского Акрополя 20 тысячами с целью лучшего сохранения этого памятника, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. О новой системе пропуска людей на Акрополь, запущенной Министерством культуры Греции, рассказал телеканал ERT-1.

По словам президента Организации по управлению и развитию культурных ресурсов Греции Николетты Дивари-Валаку, посетители могут выбрать время для посещения либо в кассе Акрополя, либо онлайн на сайте hhticket.gr. "Акрополь в разные месяцы посещали по 12-16 тыс. человек в день, но в начале июля был поставлен рекорд в 22 тыс. посетителей в день, - сказала Дивари-Валаку. - Мы установили лимит в 20 тыс. человек в день. Он распределен на 12 часов работы археологической площади - с 8 утра до 8 вечера. Если лимит не исчерпан, то посетитель может сразу же зайти на Акрополь, в противном случае система дает ему выбрать ближайший часовой интервал, который не заполнен".

Туристам, которые намерены посетить Акрополь, нужно прийти к его входу за полчаса до выбранного ими времени. "Вход на территорию памятника возможен за 15 минут до этого часового периода и за 15 минут после него, чтобы кто-то случайно не опоздал и не пропустил свой сеанс посещения", - сказала Дивари-Валаку. К примеру, если турист выбирает посещение в 10:00-11:00, то может зайти на площадку Акрополя с 09:45 до 11:15.

По словам Дивари-Валаку, "новая система пропуска на Акрополь преследует цель, чтобы посетитель мог ознакомиться с шедеврами археологической площадки вместе с небольшим числом людей, чтобы не собирались большие очереди у входа, а также чтобы можно было лучше заботиться о сохранении самого памятника".

Ежегодно Акрополь - выдающийся памятник архитектурного искусства на скалистом 156-метровом холме в Афинах - посещает более 3 млн человек. Его жемчужиной считается храм Парфенон, построенный в 447-438 годах до н. э. и посвященный покровительнице древних Афин - деве-воительнице, богине Афине-Палладе.