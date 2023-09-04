Более 300 школьников ЛНР вступили в ряды "Юнармии"

Дети приняли присягу у мемориального комплекса "Непокоренные"

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 300 школьников из городов и районов Луганской Народной Республики принесли присягу и вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования ЛНР, церемония прошла в Краснодоне у мемориального комплекса членам подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" "Непокоренные".

"4 сентября, в день 80-летия освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков, у мемориального комплекса "Непокоренные" в Краснодоне прошла торжественная церемония принятия в ряды "Юнармии". Присягу приняли более 300 юных патриотов из всех уголков Луганской Народной Республики", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

В Минобразования региона отметили, что вступить в ряды юнармейцев республики может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.