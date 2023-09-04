Роскомнадзор направил 45 требований об удалении ЛГБТ-пропаганды с 1 сентября

С 22 страниц она была оперативно удалена, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор с 1 сентября направил владельцам сайтов 45 уведомлений с требованием удалить ЛГБТ-пропаганду, с 22 страниц она была оперативно удалена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С 1 сентября 2023 года Роскомнадзор направил 45 уведомлений владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 22 интернет-страниц информация была оперативно удалена", - говорится в сообщении.

Приказ Роскомнадзора с критериями пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола вступил в силу 1 сентября. Согласно критериям, материал считается запрещенным к распространению в том числе при наличии следующей информации: формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям, обоснование преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными отношениями; оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных; формирование положительного отношения к смене пола.

"За распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам и сервисам, а также административную ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ", - напомнили в ведомстве.