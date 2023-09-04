Мезенцев намерен предложить обсудить на Высшем Госсовете межрегиональное сотрудничество

По словам госсекретаря Союзного государства Белоруссии и России, речь идет, в частности, о поддержке транспортных перевозок

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев намерен на ближайшем заседании Группы высокого уровня Совета министров СГ 29 сентября предложить внести в проект повестки дня следующего Высшего Госсовета СГ вопрос поддержки межрегионального сотрудничества.

"Мы будем на ближайшем заседании Группы высокого уровня 29 числа текущего месяца в Могилеве предлагать в проект повестки дня Высшего Госсовета - это либо под конец года, либо самое начало следующего - вопрос межрегионального сотрудничества", - сказал Мезенцев на заседании Совета Парламентского собрания СГ, которое состоялось в Пскове.

По его словам, это касается, в частности, поддержки транспортных перевозок. "Но важно, чтобы это была не только компонента экономического взаимодействия, но и чтобы были обеспечены те фундаментальные подходы, законодательные и нормативные акты, которые говорили бы об институциональном режиме поддержки межрегионального сотрудничества, развитии не только таких локальных важных предложений по транспортной компоненте, а по всему периметру межрегиональных отношений", - добавил Мезенцев.

Ранее депутаты Парламентского собрания встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске. Участие в заседании принял председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников а также министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.