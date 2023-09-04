Россияне смогут на "Госуслугах" подавать и отзывать согласие на обработку биометрии

Это позволит обеспечить гарантированное федеральным законом право пользователей на контроль за обработкой собственной биометрии, отметили в кабмине

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские граждане смогут подать и отозвать согласие на обработку биометрических данных через портал "Госуслуги", говорится в сообщении правительства.

"Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале "Госуслуг". Постановления об этом подписаны", - отмечается в сообщении.

Это позволит обеспечить гарантированное федеральным законом право пользователей на контроль за обработкой собственной биометрии, добавили в кабмине.

Ранее в СМИ и в социальных сетях появлялись сообщения об ограниченных 1 сентября сроках отказа от сбора и размещения биометрических данных. Эти данные опровергали в пресс-службе центро "Мои документы".

В июле замглавы департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Юрий Шабанов заявлял, что россияне более 50 млн раз сдали биометрию, чтобы воспользоваться услугами посредством различных отечественных биометрических систем.

О биометрической системе

Единая биометрическая система - национальная цифровая платформа, созданная для прекращения сбора биометрических данных граждан различными коммерческими организациями и тем самым защитив сведения от несанкционированного использования. Вся биометрия хранится в защищенной от утечек единой государственной системе. Данные предоставляются только доверенным коммерческим компаниям в виде зашифрованного кода исключительно с согласия самого гражданина. Единая биометрическая система позволяет гражданам проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для простого, удобного, быстрого получения государственных услуг и доступа к финансовым банковским сервисам. Использование биометрии добровольное и сдача таких персональных данных проводится только по желанию гражданина. Отсутствие или наличие биометрии в системе не влияет на доступность для граждан госуслуг и сервисов.