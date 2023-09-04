Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за пропаганду ЛГБТ

Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 - это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) с 1 сентября заблокировал 23 сайта, не удаливших материалы с пропагандой ЛГБТ по требованию ведомства, сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.

"23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 - это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой", - говорится в сообщении.

Приказ Роскомнадзора с критериями пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола вступил в силу 1 сентября. Согласно критериям, материал считается запрещенным к распространению в том числе при наличии следующей информации: формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям, обоснование преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными отношениями; оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных; формирование положительного отношения к смене пола.

За распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете информационные ресурсы могут быть заблокированы. Также предусмотрена административная ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ, напомнили в РКН.