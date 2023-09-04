Путин одобрил включение двух районов Югры в Арктическую зону

Речь идет о Березовском и Белоярском районах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил включение Березовского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Арктическую зону. Об этом журналистам сообщили в департаменте внутренней политики региона.

"Путин одобрил предложение губернатора Югры Натальи Комаровой о включении Березовского и Белоярского районов в Арктическую зону. <...> Березовский и Белоярский районы Югры соответствуют территориям с особенностями, прописанным в стратегии развития Арктической зоны, в том числе отличаются низкой плотностью населения, высоким потенциалом освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых, таких как марганцевые, хромовые и медные руды, цинк, свинец, кварц", - говорится в сообщении.

Стратегия развития Арктики предусматривает развитие высокотехнологичных производств, разработку и реализацию программы геологического изучения Арктической зоны, освоение новых месторождений полезных ископаемых. "Это важнейшее решение - новые возможности и новая ответственность для нас с вами для развития, для инвестиций", - привели в департаменте слова главы Югры Натальи Комаровой.

Кроме того, одним из предусмотренных инструментов развития Арктической зоны является внедрение специального экономического режима, способствующего осуществлению частных инвестиций в создание производств. В департаменте напомнили, что в стратегии ее развития также обозначена необходимость модернизации объектов здравоохранения, социальной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг и другое.