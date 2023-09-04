Дневник севастопольского школьника в 2023 году посвятили 10-летию возвращения Крыма

На его страницах отразили события "Русской весны", снятие энергоблокады, а также строительство объектов социальной инфраструктуры

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Дневник севастопольского школьника, который выдается каждому ученику, в этом году посвятили 10-той годовщине возвращения Севастополя и Крыма в Россию, которую город будет праздновать в феврале 2024 года, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В этом году дневник посвятили итогам развития Севастополя за 10 лет - его новейшей истории: Русской весне, снятию энергоблокады, решению вопроса с водоснабжением города, строительству социальных объектов, парков, скверов, дорог и многим другим важным переменам. То есть, это не только глубокий экскурс в историю города, но и повествование о его настоящем и будущем", - написал он.

Развожаев подчеркнул, что для Севастополя бумажный дневник - это традиция, которая сохраняется, несмотря на появление в школах онлайн-дневников. "Для Севастополя это не просто дневник для оценок и записи домашнего задания, это традиция, которую город хранит с 2007 года. По сути, дневник - это дополнительный материал на уроках севастополеведения, где детям рассказывают об истории нашего региона и о людях, которыми город гордится", - добавил он.

Среди фото, представленных на страницах дневника - строительство трассы Таврида, Бельбекского водозабора, Матросского бульвара, школ и детских садов, а также митинг народной воли на площади адмирала Нахимова, исторический референдум и подписание договора о вступлении в состав России двух новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Губернатор уточнил, что до конца этой недели дневники поступят во все школы города. С 1 сентября дневники севастопольского школьника получили уже более 30 тыс. учащихся. Всего в нынешнем учебном году, как ранее сообщил в ходе аппаратного совещания правительства исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, в школах города будут обучаться более 53 тыс. человек, из них более 6 тыс. первоклассников.

Дневник севастопольского школьника издается по инициативе сенатора Екатерины Алтабаевой с 2007 года. Он знакомит школьников с заслуженными и выдающимися жителями города - воспитателями и педагогами, талантливыми детьми, спортсменами и с творческими коллективами. Учащиеся получают его бесплатно.