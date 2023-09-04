В 14 населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ

Его не будет с 5 по 6 сентября из-за плановых работ

МАГАС, 4 сентября. /ТАСС/. Подача газоснабжения будет остановлена на территории 2 городов и 12 сельских поселений в Ингушетии с 5 по 6 сентября из-за проведения планово-профилактических работ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В связи с проведением планово-профилактических работ на сетях газораспределения в период с 09:00 мск 5 сентября до 09:00 мск 6 сентября в городах Карабулак и Сунжа, а также в сельских поселениях Нестеровское, Алкун, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Мужичи, Чемульга, Даттых, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки и Гайрбек-Юрт будет прекращена подача газа", - говорится в сообщении.