Во всех школах Вологодской области запустили учебный курс "Герои Вологодчины"

Он рассчитан на учащихся пятых-восьмых классов

ТАСС, 4 сентября. Учебный курс "Герои Вологодчины" внедрили во всех школах Вологодской области. Региональное учебное пособие по патриотическому воспитанию разработали для школьников пятых-восьмых классов, в нем на примерах героев-вологжан рассказывается о человеческих ценностях, труде и творчестве, патриотизме, сообщила пресс-служба губернатора.

"Книга рассказывает о том, как формировалась личность каждого героя Вологодчины, тех людей, которые составляют гордость и славу нашей земли. Без них наша страна не была бы такой сплоченной, сильной и великой, как сейчас. Они являются достойным примером для нынешней молодежи, для каждого из нас с вами. И я хочу, чтобы, вдохновившись трудами и подвигами вологжан, вы также развивали в себе положительные качества, стали настоящими героями и патриотами. Как бы банально это ни звучало, будущее нашей страны - за вами", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова, сказанные во время презентации пособия "Герои Вологодчины", которая прошла по проекту Минпросвещения России "Разговоры о важном".

Курс включен в расписание школьников с пятого по восьмой классы всех общеобразовательных учебных заведений области. Первыми учебники увидели ребята школы №26 Вологды. Пособие "Герои Вологодчины" разработано по поручению губернатора. Оно разделено на три возрастных категории и предназначено для учеников начальной школы, средних классов и старшеклассников.

Основной темой учебника для учеников среднего звена стало служение Отечеству. Среди героев книги - композитор Валерий Гаврилин, писатель Александр Яшин, герой-подводник Сергей Преминин и другие. Часть книги составляют истории участников Великой Отечественной войны, военных действий на Северном Кавказе, специальной военной операции. Приведена биография Героя Советского союза Юрия Каберова. На его счету было 476 боевых вылетов, 10 сбитых самолетов противника лично и 19 - в группе.

Курс создал авторский коллектив в составе выдающихся историков, методистов, лингвистов. Пособие будут использовать во внеурочной школьной деятельности. Более 60 тыс. экземпляров учебника передали в школы области. Разработали также учебное пособие для учеников вторых-четвертых классов, его начали использовать в школах Череповца, Вологды, Верховажского и Никольского районов. В дальнейшем разработают пособие для старшеклассников.