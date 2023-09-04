Путин наградил орденом Дружбы председателя правительства Дагестана Абдулмуслимова

Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года подписал указ о назначении врио вице-премьера региона Абдулмуслима Абдулмуслимова на должность председателя правительства республики

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслимов Абдулмуслим Мухудинович", - говорится в указе.

Абдулмуслимов родился в 1960 году в селе Гертма Казбековского района. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева и Московскую государственную юридическую академию. С 2019 года являлся заместителем председателя правительства Дагестана. До этого был секретарем Совета безопасности Республики Дагестан, министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года подписал указ о назначении врио вице-премьера региона Абдулмуслима Абдулмуслимова на должность председателя правительства республики.