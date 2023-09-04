4 сентября, 14:18

Путин заявил, что Россия и Турция рассчитывают на дальнейший рост взаимного турпотока

По словам президента РФ, в 2022 году Турцию посетили более 5 млн туристов из России, а за первую половину 2023 года - еще 2,2 млн россиян

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом речь шла в том числе о развитии туризма.

"В прошлом году Турцию посетили более 5 млн туристов из России, а за первую половину текущего года - еще 2,2 млн россиян. Рассчитываем, что такая динамика сохранится и в дальнейшем. Наши профильные ведомства продолжат работу с властями Турции, направленную на то, чтобы пребывание в этой стране российских граждан было безопасным и комфортным. Турецкие друзья делают для этого все, что в их силах", - сказал Путин. 

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссия
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