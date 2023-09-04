Путин заявил, что РФ по-партнерски помогает Турции в преодолении последствий природных ЧС

По словам президента, сразу после февральского разрушительного землетрясения Россия одной из первых направила в Турцию отряды спасателей и медицинский персонал

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин особо отметил сотрудничество с Турцией по преодолению последствий стихийных бедствий, обратив внимание, что Москва всегда стремится помогать Анкаре в этом отношении.

"Россия всегда дружески и по-партнерски стремится помогать Турции, в том числе когда речь идет о природных катаклизмах и преодолении последствий стихийных бедствий. Сразу после февральского разрушительного землетрясения наша страна одной из первых направила в Турцию отряды спасателей и медицинский персонал. Столь же оперативно мы откликнулись и на запрос о предоставлении российских самолетов-амфибий Бе-200 для ликвидации лесных пожаров на Эгейском побережье", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.