Маршруты в Тебердинском нацпарке открыли для посещения

Их закрывали из-за пожароопасности

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Экомаршруты для туристов на территории Тебердинского национального парка, которые в четверг были закрыты из-за высокой пожароопасности, вновь доступны для посещения. Об этом сообщили в администрации парка.

"В связи с улучшением погодно-климатических условий, а также прекращением высокой пожароопасности 4-5-го класса открыть для посещения туристами все экологические маршруты Тебердинского национального парка", - говорится в приказе директора нацпарка Алика Динаева.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что 30 августа на территории Домбайского участкового лесничества в Тебердинском национальном парке был обнаружен очаг лесного пожара. В понедельник его площадь составляет 5,3 га. В ликвидации задействовали около 150 человек и более 30 единиц техники.