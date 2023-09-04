В Чувашии на декабрь перенесли срок сдачи школы на 1 650 мест

Число строителей на объекте планируют увеличить вдвое

ЧЕБОКСАРЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Школу в микрорайоне Садовый в Чебоксарах на 1 650 мест сдадут до конца года, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии. Ранее школу планировали открыть 1 сентября.

"К большому сожалению, идем по одному из худших сценариев. Будем прилагать усилия, чтобы та траектория, которая сегодня сформирована, нам позволила в обозначенные сроки - в этом году точно, а по возможности будем ускоряться - сдать эту школу в эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

На заседании в региональном правительстве первый замглавы Минстроя республики Владимир Максимов отметил, что в течение недели число строителей на объекте планируется увеличить вдвое - со 100 до 200 человек ежедневно. "Срок сдачи АО "СЗ [Специализированный застройщик] "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" объекта - 5 декабря", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации главы региона.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров на заседании в правительстве добавил, что рассматривается вопрос об объединении строящегося образовательного учреждения с действующей в микрорайоне школой №9 "для ускорения получения лицензии". По его словам, в новой школе планируется развивать концепцию аграрного направления с интеграцией основного и дополнительного образования.

"Детям будут предложены различные виды деятельности во внеурочное время - театральная студия, студия живописи, рисунка, дизайна, скульптуры и архитектуры, научно-исследовательская лаборатория, музей естественных наук, 3D-кинотеатр. Здесь будет предоставлен большой выбор кружков спортивной направленности - хоккей, волейбол, баскетбол, футбол, теннис, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, легкая атлетика", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы Чувашии.

Строительство школы в микрорайоне Садовый началось в августе 2020 года, первоначально ее планировали сдать до конца 2022 года. В марте Николаев написал в своем Telegram-канале, что во время строительства самой большой школы в Чувашии возник "ряд разногласий и непонимание между заказчиком и подрядчиками". Был назван новый возможный срок сдачи - 1 сентября. Контракт после расторжения с предыдущим подрядчиком заключен с компанией "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".