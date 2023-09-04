Акция "Наш лес. Посади свое дерево" пройдет в Подмосковье с 16 по 30 сентября

На лесных площадках планируется высадить свыше 100 тыс. сеянцев сосны и ели, а на муниципальных - порядка 31 тыс. саженцев декоративных деревьев и кустарников

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Жители Московской области смогут посадить самостоятельно дерево в рамках акции "Наш лес. Посади свое дерево" с 16 по 30 сентября. Для проведения экологического мероприятия подготовлено почти 700 участков, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"В этом году с 16 по 30 сентября все желающие - жители Московской области и гости региона - могут принять в ней участие. Уже подготовлены посадочный материал и инвентарь - перчатки, ведра, лопаты, мечи Колесова. Если у кого нет опыта - лесничие на месте расскажут и покажут, как правильно сажать деревья", - привели в тексте слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.

Для проведения экологической акции в регионе подобрано около 700 участков: 24 участка на землях лесного фонда общей площадью более 27 га и 654 площадки на землях муниципальных образований - общая площадь превышает 70 тыс. га.

Филимонов также уточнил, что на лесных площадках 16 сентября планируется высадить свыше 100 тыс. сеянцев сосны и ели, а на муниципальных - порядка 31 тыс. саженцев декоративных деревьев и кустарников, а также фруктовые деревья.

Центральная лесная площадка акции в этом году расположена вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят почти 16 тыс. сосен.