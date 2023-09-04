На Украине ректору Мелитопольского университета предъявили обвинение в "коллаборационизме"

Схожие обвинения предъявлены еще троим жителям Мелитополя, возглавляющим местные отделения общественных организаций "Юг молодой", "Движение первых", "Мы вместе с Россией"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение в "коллаборационистской деятельности" ректору Мелитопольского государственного университета Николаю Тойвонену. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По заявлению офиса генпрокурора, подозреваемый возглавил региональный штаб военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в Запорожской области, популяризируя его среди местной молодежи и формируя у нее мотивацию к прохождению службы в ВС РФ. Подобные действия в ведомстве трактуют как "угрозу для национальной безопасности Украины".

Схожие обвинения предъявлены еще троим жителям Мелитополя, возглавляющим местные отделения общественных организаций "Юг молодой", "Движение первых", "Мы вместе с Россией", отметили в офисе генпрокурора. Фамилии подозреваемых не раскрываются.