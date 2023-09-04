Муратов покинет пост главреда "Новой газеты" на время разбирательства о статусе иноагента

Врио главного редактора назначен Сергей Соколов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Муратов уйдет с поста главного редактора "Новой газеты" на время разбирательства в суде по поводу его внесения Минюстом в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новая газета Европа".

"Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора", - говорится в сообщении. Отмечается, что врио главного редактора назначен Сергей Соколов.

Информацию о том, что Муратов временно покинет пост главреда "Новой газеты", ТАСС также подтвердили в пресс-службе издания.

Дмитрий Муратов, который также является лауреатом Нобелевской премии мира, был внесен Минюстом РФ 1 сентября 2023 года в реестр иноагентов.

Ранее Верховный суд России удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта "Новой газеты" в качестве электронного СМИ. В начале сентября прошлого года суд также признал лицензию СМИ "Новой газеты" недействительной.

Московская редакция "Новой газеты" 28 марта 2022 года приостановила выпуск после второго письменного предупреждения Роскомнадзора. Основанием для его вынесения послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки. Первое такое предупреждение в адрес "Новой газеты" было вынесено Роскомнадзором 22 марта. "Новая газета" была основана в 1993 году.