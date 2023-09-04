Путин передал Эрдогану фильм, снятый о турецком лидере Михаилом Гусманом

В ленту продолжительностью около 25 минут вошли фрагменты четырех бесед первого заместителя генерального директора ТАСС с турецким лидером

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему документальный фильм первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, рассказывающий о жизни и политической карьере турецкого лидера. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гусман в июне презентовал фильм об Эрдогане, снятый в рамках цикла "Формула власти". В ленту продолжительностью около 25 минут вошли фрагменты четырех бесед Гусмана с Эрдоганом (первая из них состоялась в 2005 году, когда политик был премьер-министром Турции).

Фильм рассказывает о детстве, школьных и университетских годах Эрдогана, который особенно благодарит родителей за его становление как личности. Турецкий лидер отметил, что начал заниматься политикой "примерно с 17 лет", работал в молодежных, районных, областных организациях, в партийных органах, и позже стал мэром Стамбула. По словам Эрдогана, власть - "это тяжелый труд и большая ответственность", а политика всегда связана с большим риском. Отдельное внимание в фильме уделено аспектам личной жизни лидера: истории знакомства с будущей супругой, отношению к религии, любви к футболу.

В целом, как отмечает Гусман, путь к вершинам власти был у Эрдогана совсем не прост, но за годы руководства страной ему удалось добиться того, что Турция стала крепче и устойчивее, с ее мнением считаются во всем мире.

В мае этого года состоялись выборы президента республики, на которых Эрдоган победил во втором туре с 52,18% голосов. Также в этом году отмечается 100-летие со дня основания Турецкой Республики.