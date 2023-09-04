Всероссийский фестиваль "Реальный театр" открылся на Урале спектаклем "Золотой маски"

Всего с 4 до 14 сентября будет представлено более десятка спектаклей театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Йошкар-Олы, Челябинска, Краснодара и Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Показ спектакля Московского театра юного зрителя "Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии" открыл XVII Всероссийский фестиваль "Реальный театр", передает корреспондент ТАСС.

"Петр [Шерешевский] не случайно назвал свой спектакль "Вариации и комментарии" - он размышляет о том, как могла бы сложиться жизнь героев, если бы обстоятельства как-то изменились. <…> Это размышление и взаимодействие с текстом дает возможность зрителю понять, что жизнь инвариативна, что Бог дал нам свободу выбора, и в этой свободе выбора мы постоянно существуем, <…> что-то выбираем", - поделился с журналистами арт-директор фестиваля Олег Лоевский.

Всего в дни фестиваля, с 4 до 14 сентября, будет представлено более десятка спектаклей театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Йошкар-Олы, Челябинска, Краснодара и Екатеринбурга.

"300-летие Екатеринбурга - это для нас особенный год. <…> Одна из идей была, чтобы побольше было театров из Санкт-Петербурга, поскольку история Санкт-Петербурга и Екатеринбурга <…> тесно связаны", - подчеркнула директор екатеринбургского Театра юного зрителя Евгения Умникова. В программе фестиваля участвуют петербургские театры "На Литейном" (со спектаклем "Идите и показывайте"), "Мастерская" (представит постановку "Антигона") и "Балтийский дом" (с "Палатой №6").

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы.