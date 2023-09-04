В медиацентре Музея обороны и блокады Ленинграда будут практиковаться более 120 студентов

Как отметила директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, "благодаря этому медиацентру появятся новые профессионалы, кто посвятит себя музейному делу и сфере музейного творчества"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Ежегодно более 120 студентов смогут проходить практику на базе нового молодежного медиацентра Музея обороны и блокады Ленинграда, на данный момент основной костяк составляют учащиеся Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), в дальнейшем смогут присоединиться и другие вузы. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил руководитель молодежного музейного медиацентра "Ленинград" Михаил Фатеев.

"Уже есть некая бригада ребят, которые фактически с апреля регулярно снимали какие-то мероприятия про Музей обороны и блокады Ленинграда, уже более 12 сюжетов было сделано за 2 месяца. В целом планируется, что практику в рамках этого проекта в течение года пройдут порядка 120 студентов не только кафедры телевидения, но и в целом вуза, поскольку будет задействовано несколько кафедр, поэтому будут не только информационные сюжеты, но и всевозможные другие проекты, связанные с аудиовизуальным искусством. Надеемся, что проект будет масштабным", - сказал он.

Фатеев также добавил, что медиацентр открыт для сотрудничества с любыми студентами из других вузов, каждый желающий может принимать активное участие в жизни музея по мере своих возможностей. Однако на данный момент ядром медиацентра являются около 20 студентов с кафедры телевидения.

Как отметила директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, поскольку событий и мероприятий, связанных с обороной и блокадой Ленинграда очень много, то задействовать получится и более 120 человек ежегодно. Ремонт в новом медиацентре завершился совсем недавно в одном из новых помещений Музея обороны и блокады Ленинграда.

"Медиацентр расположится по адресу Невский проспект, 87, здесь будет мозговой центр медиацентра и оборудование. Там будут специалисты, которые займутся подготовкой материала, собранного на местах, в выездных экспедициях, в фондах музея. <…> Объем работы, которая так нужна музею, - это визуализация музейной жизни и процессов, визуализация нашей коллекции, интервью с блокадниками, ветеранами Великой Отечественной войны и их потомками. Для музея и института это очень большое событие. Надеемся, что благодаря этому медиацентру появятся новые профессионалы, кто посвятит себя музейному делу и сфере музейного творчества", - добавила Лезик.