В Швеции начали процесс над гражданином РФ, обвиняемым в незаконной разведдеятельности

Прокуратура страны утверждает, что компании Сергея Скворцова использовались российской военной разведкой для получения электронных устройств и современных технологий, ввоз которых в РФ запрещен из-за западных санкций

СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. /ТАСС/. Судебный процесс над гражданином России Сергеем Скворцовым, которого обвиняют в ведении незаконной разведывательной деятельности в пользу своей страны, начался в Стокгольме. Об этом сообщило издание The Local.

Прокуратура королевства утверждает, что компании Скворцова использовались российской военной разведкой для получения электронных устройств и современных технологий, ввоз которых в РФ запрещен из-за западных санкций. В шведском надзорном ведомстве считают, что россиянин своими действиями "причинил серьезный ущерб" национальной безопасности Швеции и США.

Гражданину РФ может грозить до четырех лет тюремного заключения. Согласно шведскому законодательству, ведение нелегальной разведдеятельности предусматривает более мягкое наказание, чем шпионаж. Адвокат подсудимого настаивает на его невиновности. В 2022 году шведская полиция безопасности (СЕПО) задержала Скворцова и его жену в пригороде Стокгольма, впоследствии женщину отпустили. В операции участвовали военные, спецназ, были задействованы вертолеты Минобороны. Столь серьезные меры были приняты "с целью предотвращения уничтожения материалов, изобличающих шпионскую деятельность". Они являлись совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. Россиянам около 60 лет, в 1999 году они получили постоянный вид на жительство в королевстве, а чуть более 10 лет спустя стали шведскими подданными. Как утверждают местные журналисты, начало незаконной деятельности примерно совпадает со временем натурализации семейной пары.