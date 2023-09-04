На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В регионе прогнозируют грозы, град и усиление ветра

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья ввели в регионе режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения в связи с сильными дождями. В регионе прогнозируют грозы, град и усиление ветра.

"В связи с угрозой возникновения на территории Ставропольского края опасного метеорологического явления - сильного дождя в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 - 23 м/с <…> ввести до особого распоряжения режим повышенной готовности ", - говорится в распоряжении губернатора Владимира Владимирова, опубликованном на краевом портале правовой информации.

По прогнозу синоптиков, сильные дожди с грозой, шквалом и градом ожидаются местами в Ставропольском крае до конца суток 4 сентября и в течение суток 5 сентября. По информации краевой Госавтоинспекции, усиление ветра уже зафиксировано в восточных округах края. При сильном боковом ветре водителям пустых грузовых автомобилей рекомендуют отложить поездки до более благоприятных погодных условий.