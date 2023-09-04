В Харькове закрасили еще один мурал с изображением Пушкина

Первый мурал русского поэта, находившийся на стене кафе на одноименной улице, был закрашен в конце января текущего года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Второй мурал с изображением русского поэта Александра Пушкина в Харькове закрашен белой краской. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

19 августа в городе был закрашен мурал с изображением другого русского поэта - Сергея Есенина. Первый мурал Пушкина, находившийся на стене кафе на одноименной улице, был закрашен в конце января текущего года. 30 июня 2022 года мэр Харькова Игорь Терехов отказался переименовывать улицу и станцию метро, названные в честь поэта.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тысячи монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.