Папа Римский пояснил, что назвал Россию великой за ее культуру

Понтифик отметил, что культура России "богата и прекрасна"

ВАТИКАН, 4 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск пояснил, что слова о "великой России", за которые он подвергся критике со стороны представителей Украины, касались богатой культуры и исторического наследия страны.

"Я говорил о России больше не в географическом, а в культурном смысле. Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. И я хотел призвать перенять это наследие", - приводит в понедельник агентство ANSA слова, которые произнес понтифик на пресс-конференции на борту самолета по дороге из Монголии, где побывал с апостольским визитом.

Он отметил, что культура России "богата и прекрасна". "Достаточно вспомнить о литературе, музыке, достаточно вспомнить [Федора] Достоевского, это все свидетельствует о зрелом гуманизме. Поэтому я говорил о наследии", - сообщил Франциск. Он уточнил, что "культурное наследие не может быть империалистическим, это всегда диалог". "Действительно, империализм иногда навязывает идеологию. Но когда культура становится идеологией, это отравляет", - добавил понтифик.

Накануне поездки в Монголию глава Римско-католической церкви подвергся резкой критике со стороны украинских представителей за слова, произнесенные во время общения по видеосвязи с молодыми католиками в РФ, о "великом культурном и духовном наследии России". Он напомнил о выдающихся исторических деятелях и назвал Россию великой страной. На Украине усмотрели в этих высказываниях воспевание "российского империализма" и даже обвинили Франциска в том, что он является "инструментом российской пропаганды". При этом по дороге в Улан-Батор понтифик напомнил о музыке русского композитора Александра Бородина, которая "объясняет" азиатские пространства.