В Севастополе до конца 2023 года по госпрограмме введут в эксплуатацию 26 объектов

В целом действие программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлили до 2027 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Реализация государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя позволит ввести в эксплуатацию 26 объектов до конца 2023 года. Среди них - школы и детские сады, сообщил по итогам совещания под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастополе по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя введут в эксплуатацию 26 объектов до конца года. В их числе - школы, детские сады, надземные пешеходные переходы, ветеринарная лечебница. Для Севастополя это беспрецедентное количество по вводу, особенно с учетом сложностей в логистике. Благодарен Марату Хуснуллину за системные решения, которые позволят нам достроить все начатое и продолжить работу по непростым объектам - КОС "Южные" и больнице скорой помощи", - написал Развожаев.

Он отметил, что в 2023 году ввели в эксплуатацию восемь новых объектов. Так, провели газ в село Орлиное под Севастополем, построили детские сады в разных районах города, а в Каче и Верхнесадовом - физкультурно-оздоровительные комплексы, в районе Казачья бухта сдали поликлинику.

Хуснуллин, в свою очередь, отметил хорошую динамику в реализации государственной программы в Севастополе и Крыму. "В целом госпрограмма была продлена до 2027 года, и, несмотря на все сложности, в том числе попытки транспортной блокады с Крымским мостом, она выполняется по всем показателям", - приводятся в сообщении, размещенном на сайте правительства Севастополя, слова вице-премьера.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".