В Чувашии намерены создать межведомственную комиссию для проверки качества работы автошкол

В республике из 14 тыс. человек экзамены с первого раза сдали только 23%

ЧЕБОКСАРЫ, 4 сентября. /ТАСС/. В Чувашии сформируют межведомственную комиссию для проверки качества работы автошкол в Чувашии, где с первого раза сдают экзамены лишь 23% выпускников. С соответствующей инициативой на заседании республиканского правительства выступил начальник управления ГИБДД МВД по Чувашии Владимир Романов.

"Мы предлагаем создать междведомственную группу с участием представителей министерств образования, здравоохранения, военного комиссариата, управления Минюста Чувашской Республики и также министерства сельского хозяйства и прокуратуры Чувашской Республики для совместного повышения качества обучения", - сказал он.

По словам начальника управления ГИБДД МВД по Чувашии, в республике остается проблема с автошколами, двум из них вынесено предостережение. "[В Чувашии насчитывается] 55 образовательных организаций, осуществляющих профессиональную подготовку водителей, более 14 тыс. [курсантов] они подготовили. Из них сдали с первого раза экзамены только 23%. Более 10 тыс. сегодня повторно приезжают на сдачу в Госавтоинспекцию", - отметил Романов.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение. Он поручил создать соответствующую комиссию министру образования республики Дмитрию Захарову.

"Поддерживаю создание межведомственной комиссии по функционированию школ, где готовятся будущие водители. Здесь надо точно порядок наводить. Давайте соответствующую комиссию создадим. Честно говоря, у нас дороги становятся лучше, инфраструктура становится лучше, вроде бы, люди становятся образованнее, а культура вождения падает", - отметил Николаев на заседании правительства.