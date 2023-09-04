В МГТУ разработали проект инженерно-экологической лаборатории для межвузовского кампуса

Проект включает в себя несколько комплексов, отдельные помещения для работы с пробами атмосферного воздуха, воды и почвы и радиологическую лабораторию

МАГНИТОГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Доценты кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова разработали проект инженерно-экологической лаборатории для межвузовского кампуса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба университета.

"Проект лаборатории включает в себя несколько комплексов, отдельные помещения для работы с пробами атмосферного воздуха, воды и почвы, а также радиологическую лабораторию. В комплексе с лабораториями идут моечные и помещения для хранения инструментария, реактивов и посуды", - говорится в сообщении.

В инженерно-экологической лаборатории кампуса планируют выполнять весь комплекс процедур, связанный с загрязнением атмосферного воздуха, а также сточных вод как производственных, так и от населения, почвы, пояснили в пресс-службе, добавив, что обратиться за анализами воды сможет любой житель региона.

"В нашем городе и области резко возрастает потребность как в специалистах, так и в научно-технологической инфраструктуре экологических программ. Поэтому мы возлагаем большие надежды на взаимное дополнение возможностей нашего университета и кампуса и на то, что он даст ученым и региону", - рассказала доцент кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности МГТУ Юлия Сомова, ее цитирует пресс-служба.

Как проинформировали в пресс-службе, в лаборатории появится низкофоновый альфа-бета-радиометр с кремниевым ионнолегированным детектором площадью 1 тыс. кв. мм для комплексного исследования почв, полевая лаборатория анализа воды, а также денсиметр для лабораторий комплексного исследования. При этом специалисты планируют закупить как стационарное, так и мобильное оборудование.

"Лаборатории кампуса со стационарным и мобильным оборудованием будут востребованы в формате центра коллективного пользования для региона. Таких интегрированных комплексных лабораторий в нашем регионе нет. Это выгодно для всех экологических программ региона", - отметила Сомова.