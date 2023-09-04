Путин поручил до 1 февраля принять меры по использованию чиновниками российских авто

Поручение адресовано правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента. "Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей. Доклад - до 1 февраля 2024 года", - говорится в опубликованном перечне поручений.

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа Путин рассказал, что ведомства запрашивали возможность продолжения закупок автомобилей иностранного производства, однако он им ответил, что "это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях".

Позднее в Минпромторге заверили ТАСС, что российские автопроизводители смогут удовлетворить потребность в авто для госструктур. "Аурус", "Автоваз" и "Москвич" также заявили, что имеют достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос на автомобили для нужд госсектора. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты намерены использовать авто этих марок.

Как показал опрос сервиса Superjob, большинство россиян (77%) поддерживает инициативу президента о том, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили.