4 сентября, 16:31

Папа Римский признался, что с большим уважением относится к Китаю

По мнению главы Римско-католической церкви, "работа двусторонней комиссии идет по дружественному пути"

ВАТИКАН, 4 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск признался, что с большим уважением относится к Китаю и восхищается китайским народом.

"Отношения с Китаем очень уважительные, лично я испытываю восхищение китайским народом", - приводит его слова агентство ANSA с пресс-конференции на борту самолета по дороге из Монголии, где понтифик в понедельник завершил апостольский визит. По данным журналистов, Китай не разрешил местным епископам выехать из страны, чтобы посетить папскую мессу в Монголии.

По мнению главы Римско-католической церкви, "работа двусторонней комиссии идет по дружественному пути". "Думаю, нам надо продолжать идти вперед, чтобы понимать друг друга лучше", - сказал Франциск.

Уже на протяжении нескольких лет между Ватиканом и Китаем действует соглашение о назначении римско-католических епископов. Хотя его текст не обнародовали, поскольку, как поясняют в Ватикане, оно носит "экспериментальный характер", смысл сводится тому, что прерогатива назначений - за папой, или, по крайней мере, кандидаты согласуются со Святым престолом. Недавно католическая церковь Китая сообщила о назначении епископа в Шанхае в нарушение соглашения без консультации с Ватиканом. Однако во избежание конфронтации Святой престол утвердил это решение. В ватиканских кругах известно и о других прецедентах, когда Франциск сознательно не провоцировал никакого возможного недовольства Пекина. Как ТАСС стало известно из информированных ватиканских источников, Святой престол работает над открытием своего представительства в Пекине. Как пояснил источник, такое представительство нужно для выполнения разных задач. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ВатиканКитай
© Информационное агентство ТАСС
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