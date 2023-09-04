Зарубежным ученым в области квантовых технологий могут упростить въезд в РФ для работы

Президент России Владимир Путин также поручил рассмотреть вопрос получения ими российского гражданства

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы об упрощении визового режима и получения гражданства РФ для зарубежных ученых в области квантовых технологий, а также о возможности учреждения премий за выдающиеся открытия в области таких технологий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, правительство должно продумать "создание условий для привлечения в РФ отечественных и иностранных ученых и квалифицированных специалистов в области квантовых технологий, в том числе в области разработки квантовых сенсоров, осуществления квантовых вычислений и коммуникаций, включая упрощение визового режима, получения вида на жительство и гражданства РФ, процедуры оформления документов, необходимых для миграционного учета и допуска к работе, а также выработку механизмов индивидуальной материальной поддержки и обеспечения социально-бытового обустройства таких лиц и членов их семей".

Кроме того, кабмину поручается рассмотреть возможность "учреждения премий за выдающиеся научные открытия и достижения в области будущих технологий, включая квантовые технологии, а также стипендий для молодых ученых в области квантовых технологий". Глава государства ждет доклад до 15 ноября.

В числе прочего правительство должно оценить возможность упрощения порядка использования средств господдержки исследований в отечественных вузах и научных центрах, возможность создания университета в области квантовых технологий и возможность расширения сотрудничества со странами БРИКС по этому направлению.