Путин поздравил сборную России по информатике с триумфальным выступлением на олимпиаде

По словам президента, успех Валерия Родионова, Гимрана Абдудлина, Антона Степанова и Ивана Пискарева вновь подтвердил высокий уровень отечественной школы информатики

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников сборной России Валерия Родионова, Гимрана Абдудлина, Антона Степанова, Ивана Пискарева с триумфальным выступлением на 35-й Международной олимпиаде по информатике 2023 года в Венгрии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфальным выступлением на Международной олимпиаде по информатике. В ходе соревнований вы продемонстрировали глубокие знания, исключительную самоотдачу, умение творчески мыслить. Ваш успех вновь подтвердил высокий уровень отечественной школы информатики. Так держать!" - говорится в телеграмме.

Путин выразил слова благодарности родителям, учителям и наставникам участников сборной, чья искренняя поддержка помогла победить.

Президент пожелал им новых достижений, удачи и всего самого доброго.