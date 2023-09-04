В Петербурге перекроют КАД на пересечении ЗСД в ночь на 11 сентября

Ограничения введут в связи с работой по установке водопропускных труб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Движение автомобилей по внутреннему кольцу КАД в Петербурге на участке между пересечением трассы с Западным скоростным диаметром и пересечением с Приморским шоссе (2-11-й км КАД) будет полностью перекрываться в ночь на 11 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что на участке внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга между развязкой на пересечении с Приморским шоссе и развязкой на пересечении с ЗСД (с 2-го по 11-й км) будет временно перекрываться движение. Дата полного перекрытия движения: 11 сентября 2023 года. Причина перекрытия: монтаж оголовков водопропускных труб в рамках реконструкции северного участка КАД", - рассказали в пресс-службе.

Движение по внешнему кольцу КАД на этом участке будет продолжаться в обычном режиме. На внутреннем кольце движение в ночь на 11 сентября будет останавливаться в несколько этапов, с перерывами в один час между перекрытиями.

На период проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световую сигнализацию. Для безопасности движения привлекут машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств. Информацию о полном перекрытии движения выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.