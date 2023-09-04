Пулково объявило конкурс среди пассажиров по развитию аэропорта

Победителю конкурса обещают вручить два авиабилета эконом-класса туда-обратно на прямой рейс в любой город России из Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково объявил конкурс идей и проектов, направленных на улучшение качества инфраструктуры и обслуживания в авиагавани. К участию в конкурсе приглашаются все желающие пассажиры, сосредоточиться предлагается на зонах регистрации, досмотра, ожидания и посадки внутри Пулково, сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Самые полезные идеи по развитию аэропорта будут реализованы. Участники могут отправить предложения через любой удобный канал обратной связи: по почте или через аккаунты в социальных сетях Пулково "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники" и "Дзен". Предложить идею для улучшения сервиса можно в одной или нескольких зонах: парковка, входная группа, регистрация, досмотр, зона ожидания посадки, зона прилета", - рассказали в пресс-службе.

Победителю конкурса аэропорт обещает два авиабилета эконом-класса туда-обратно на прямой рейс в любой город России из Петербурга. Занявшие второе и третье места пассажиры получат сертификат номиналом 10 тыс. рублей на посещение любого ресторана авиагавани и сертификат на проход в бизнес-салон Пулково соответственно.

Заявки на участие в конкурсе "Полет идей" принимаются также по электронной почте, направить свои предложения пассажиры смогут до 20 ноября 2023 года. Победителей аэропорт объявит 1 декабря 2023 года.