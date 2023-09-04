Папа Римский Франциск предположил, кто будет его преемником

По его словам, преемником может стать Иоанн XXIV

ВАТИКАН, 4 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск предположил, что Иоанн XXIV может стать его преемником на престоле Святого Петра.

"Во Вьетнам, уверен, если поеду не я, то поедет Иоанн XXIV, это обязательно произойдет", - сказал Франциск, отвечая на вопрос журналистов по дороге из Монголии о возможной будущей поездке во Вьетнам. Он также высоко оценил "позитивное развитие" отношений Святого престола с Вьетнамом, с которым недавно в ходе визита президента Во Ван Тхыонга в Ватикан было подписано соглашение о статусе и открытии представительства папского представителя-резидента в республике.

86-летний Франциск не скрывает, что испытывает определенные затруднения по состоянию здоровья, которые не позволяют ему путешествовать как раньше. Несколько месяцев назад он перенес вторую за последние два года операцию на брюшной полости.

В октябре собирается очередная ассамблея синода Римско-католической церкви, которая будет посвящена именно синодальности церкви. Как подсчитала газета Avvenire, по состоянию на конец 2023 года из 132 кардиналов-выборщиков, которые могут претендовать папский престол, 96 были назначены Франциском. Следующая консистория, на которой в кардинальский сан будут возведены последние назначенные, из которых 18 в возрасте до 80 лет, то есть имеющие права голоса на конклаве (закрытых выборах Папы Римского), состоится 30 сентября. По мнению наблюдателей, Франциск готовит себе преемника. Будущие ассамблеи синода необходимы в том числе для того, чтобы познакомить новых кардиналов, происходящих со всех континентов.

После избрания кардинал выбирает себе папское имя. Нынешний Франциск - первый понтифик с этим мнением, но Хорхе Марио Бергольо сразу отказался от порядкового I, пояснив, что следующий Франциск будет II. Иоанн XXIII, до интронизации итальянец Анджело Джузеппе Ронкалли, был избран в 1958 году, и его понтификат продлился всего пять лет - до смерти в 1963 году. До него никто не брал имя Иоанн на протяжении более 500 лет, поскольку Иоанном XXIII именовал себя антипапа Бальтазар Косса. Франциск канонизировал (объявил святым) своего предшественника в 2014 году в ходе церемонии, на которой был канонизирован и другой Папа - Иоанн Павел II (1920-2005).