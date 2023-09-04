Путин поздравил личный состав 18-го штурмового полка с присвоением почетного наименования

Как отметил президент, это высокая честь

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 18-го штурмового авиационного полка с присвоением почетного наименования "гвардейский". Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России, - говорится в телеграмме. - Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма".

Он выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан РФ.

Полк базируется на аэродроме Черниговка в Приморском крае.