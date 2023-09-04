Жительницу Ростовской области удостоили звания матери-героини

Лия Безкоровайная воспитывает 14 детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Мать-героиня" жительнице села Вареновка Ростовской области Лии Безкоровайной, воспитывающей 14 детей. Она стала первой в Ростовской области женщиной, которая удостоена этого звания, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

"Владимир Владимирович Путин своим указом присвоил сегодня звание матери-героини нашей землячке, жительнице села Вареновка Неклиновского района Лии Александровне Безкоровайной - за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В семье Безкоровайных воспитывается 14 детей, самому младшему из них нет и года! Отношения в семье теплые, царит любовь и взаимное уважение", - написал губернатор.

Голубев уточнил, что в современной российской истории Безкоровайная стала первой в Ростовской области жительницей, которая носит это почетное звание. По его словам, в 2016 году он вручил семье ключи от микроавтобуса, в 2018 году наградил Лию Александровну дипломом губернатора Ростовской области "За заслуги в воспитании детей".

"Позвонил Лии Александровне, поздравил с высоким званием и поблагодарил за важный и нужный обществу труд мамы. Кстати, так совпало, что именно сегодня - день рождения у старшего сына Безкоровайных: Ефрему исполнился 21 год. Передал ему поздравления, пожелав дружной семье добра, здоровья и счастья", - добавил Голубев.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.