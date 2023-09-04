Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником

Президент поблагодарил людей, занятых в этой сфере, за верность трудовым традициям и напряженную, эффективную работу на благо всей страны

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной отрасли и газовой промышленности с профессиональным праздником, который отмечался 3 сентября. С этих слов глава государства начал совещание по реализации проекта "Мурманский СПГ".

"Хочу поблагодарить сотни тысяч людей, занятых в этой важнейшей сфере, за верность трудовым традициям, за напряженную, эффективную работу на благо всей страны. Ваши успехи, значимые достижения вносят огромный вклад в развитие российской экономики, помогают обеспечить стабильную работу и крупных предприятий, и малого бизнеса в системе жизнеобеспечения, полностью и с гарантией закрывать потребности внутреннего рынка", - сказал Путин.

День работников нефтяной и газовой промышленности был установлен еще в советские годы и по традиции отмечается в первое воскресенье сентября.