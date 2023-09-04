Путин отметил вклад в гармонизацию межнациональных отношений муфтиев Северного Кавказа

Президент наградил их почетными грамотами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами муфтиев Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края за вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Абдулаева Ахмеда Магомедовича - муфтия, председателя централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан", - говорится в тексте документа.

Почетными грамотами также отмечены муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев, муфтий Кабардино-Балкарской Республики Хазраталий Дзасежев и муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов.