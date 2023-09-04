В метро запустили поезд, посвященный достижениям и проектам Москвы

Пассажиры, в частности, смогут по QR-коду, нанесенному внутри вагона, перейти на карьерный портал и откликнуться на вакансию в правительстве города

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный проектам и достижениям столицы за 10 лет, начал курсировать в Московском метрополитене на Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы запустили тематический поезд "Твой город - твое дело" вместе с кадровыми сервисами правительства Москвы. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, во время поездки пассажиры смогут познакомиться с историями сотрудников государственных организаций, которые помогают делать Москву еще комфортнее и технологичнее", - значится в публикации.

В поезде есть QR-код, "с помощью которого можно перейти на карьерный портал, выбрать вакансию и присоединиться к команде правительства столицы".

"Тематический поезд "Твой город - твое дело" рассказывает о проектах и достижениях столицы за 10 лет. Каждый вагон посвящен определенной тематике: транспорту, строительству, спорту и другим направлениям деятельности правительства Москвы. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение шести месяцев", - добавил Ликсутов, слова которого приводят в департаменте.