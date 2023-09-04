В нескольких городах Франции зафиксировали температурные рекорды для сентября

Самая высокая температура наблюдалась в Пуатье

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Температурные рекорды сентября были побиты в ряде городов на западе Франции, в каждом из них установилась небывалая для этого месяца жара. Об этом сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на данные национальной метеорологической службы Meteo France.

Самая высокая температура была зафиксирована в Пуатье (департамент Вьенна) - 37 градусов Цельсия по сравнению с предыдущим рекордом в 35,4 градусов 12 сентября 2022 года. В Ньоре (департамент Дё-Севр) столбик термометра поднялся до 36,6 градусов, побив рекорд 1 сентября 1961 года (35,7 градусов).

Также рекорды были установлены в городах Коньяк (Шаранта), Бурж (Шер), Экс-ан-Прованс (Буш-дю-Рон), Ля-Рошель (Приморская Шаранта), Лимож (Верхняя Вьенна) и Плёкадёк (Морбиан). Во всех этих населенных пунктах температура составила от 34 до 36 градусов.

Ранее эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития (IRD) Франсуаза Вимё заявила, что аномально высокие температуры до 50 градусов Цельсия могут быть зафиксированы на территории Франции в ближайшие 30 лет.