4 сентября, 20:09

В Богородском районе Москвы возвели каркас для школы на 600 мест

Площадь здания составит около 15 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство каркаса здания новой школы на 600 мест завершено в Богородском районе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Завершено строительство каркаса здания новой школы на 600 мест на улице Тюменской в районе Богородское. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних и внешних стен", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Школа будет возведена по адресу: улица Тюменская, владение 5. Ее площадь составит порядка 15 тыс. кв. м. Здание рассчитано на 600 учащихся. Для начальной, средней и старшей школы организованы раздельные входные группы.

"В образовательном учреждении будут обустроены современные инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы, класс робототехники. В здании будет оборудовано два зала для проведения мероприятий", - заключили в департаменте. 

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