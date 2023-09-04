Попавший в аварию французский режиссер Матьё Кассовиц идет на поправку

Ночью ему провели несколько операций, пишет агентство Agence France-Presse

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Французский режиссер и актер Матьё Кассовиц, пострадавший в ДТП в воскресенье, идет на поправку. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на его отца Петера Кассовица.

"Операции этой ночью прошли хорошо. Матьё начинает нормальный процесс выздоровления, отдыха и возвращения в форму", - сказал Кассовиц-старший.

Он также поблагодарил персонал больницы, "который делает все возможное для выздоровления" его сына.

Матьё Кассовиц получил серьезные травмы, попав на своем мотоцикле в аварию на автодроме под Парижем. Он упал с него во время урока по экстремальному вождению двухколесного транспорта.

Кассовиц является обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Ненависть" (La haine, 1995). Картина также была удостоена премии "Сезар" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший монтаж".