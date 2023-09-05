4 сентября, 22:55

В Днепре заявили о подготовке города к многочасовым отключениям электричества зимой

Директор компании "ДТЭК Днепровские электросети" Андрей Терещук пояснил, что такие меры примут, так как восстановить разрушенную инфраструктуру на 100% не удалось

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Веерные отключения света ждут город Днепр (ранее - Днепропетровск), административный центр Днепропетровской области Украины, в зимний период. Об этом в эфире украинского канала "Открытый" сообщил директор компании "ДТЭК Днепровские электросети" Андрей Терещук.

По его словам, экономить электроэнергию и готовиться к отключениям света на период до восьми часов следует сейчас, поскольку восстановить разрушенную инфраструктуру на 100% не удалось. "При текущих условиях и при условии, что люди будут экономить, если мы будем переживать эту зиму по нашей области с таким же графиком и в таком режиме, как прошлую, это будет очень хорошо. Поэтому отключения будут. Я думаю, что они будут по графику. <...> Если будем жить без электроэнергии четыре-восемь часов в сутки, это будет хорошо", - сказал Терещук.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если не будет новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры. Мэр Львова Андрей Садовый признал, что зимой городу грозят отключения электричества на недели, поскольку запас прочности энергетической системы сильно снизился. 

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