Компания PariMatch подала иск к президенту Украины из-за санкций

Суд назначил его рассмотрение на 5 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания PariMatch подала в суд на президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, введенные, по утверждению киевских властей, из-за ее связей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Иск подан от имени кипрской компании Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично Зеленский.

Отмечается, что суд назначил рассмотрение иска на 5 сентября.

В марте 2023 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против некоторых российских букмекерских контор, в том числе против PariMatch. Гендиректор компании Максим Ляшко заявил тогда, что на счетах компании было заблокировано 250 млн гривен ($6,7 млн) клиентских средств и что операционная деятельность на территории Украины полностью остановлена.

Также в санкционном списке оказались компании "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК "Олимп". Санкции были введены и в отношении оператора государственных лотерей "Спортлото". Ограничительные меры применяются на срок от 5 до 50 лет.